Зашихин Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗашихин Василий Степанов

Зашихин Василий Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Зашихин Степан

Мать: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зашихин Степан Васильев

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зашихин Егор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24 плёнка 2190785, стр. 399
Рождение ребёнка
1871

Сын: Зашихин Илья Васильев

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1878

Сын: Зашихин Евдоким Васильев

Мать ребёнка: не указана

Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 25 По делу
Поручитель
07.02.1888
плёнка 2038983, стр. 92
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.