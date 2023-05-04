Зашихин Василий Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Зашихин Степан
Мать: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24 плёнка 2190785, стр. 399
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 24
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: не указана
Перепись 1897г Малмыжский уезд плёнка 2190969, стр. 25 По делу
Поручитель
07.02.1888
плёнка 2038983, стр. 92
Смерть
Неизвестно