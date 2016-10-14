Теркулова Наджия Абдурахмановна
Место рождения
Дата рождения25.07.1929
Дата смерти14.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1959 по 1962
Алматы, Казахстан
Место жительства
По 1959
Место жительства
С 1962 по 1965
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1964 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 2016
Смерть
14.10.2016