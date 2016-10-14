Теркулова Наджия Абдурахмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теркулова Наджия Абдурахмановна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

25.07.1929

Дата смерти

14.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Алматы, Казахстан
Место жительства
По 1959
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1962 по 1965
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1964 по 1965
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1965 по 2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.10.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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