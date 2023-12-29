Свешникова (Белина) Варвара Васильевна
Место рожденияSuzdal, Vladimir Oblast Russian Federation
Дата рождения1872
Дата смерти04.10.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
22.10.1889
Рождение ребёнка
30.04.1891
Дочь: (Свешникова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Свешников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
05.07.1894
Дочь: (Свешникова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1896
Дочь: Щербакова (Свешникова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич
Рождение ребёнка
07.03.1899
Дочь: (Свешникова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич
Смерть
04.10.1905
Похороны
Неизвестно