Свешникова (Белина) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Белина) Варвара Васильевна

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Место рождения

Suzdal, Vladimir Oblast Russian Federation

Дата рождения

1872

Дата смерти

04.10.1905

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Купчиха
Бракосочетание
22.10.1889

Муж: Свешников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
30.04.1891

Дочь: (Свешникова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Свешников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
05.07.1894

Дочь: (Свешникова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1896

Дочь: Щербакова (Свешникова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.03.1899

Дочь: (Свешникова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Свешников Василий Николаевич

Смерть
04.10.1905
Похороны
Неизвестно

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