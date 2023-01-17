Грисюк Анатолий (Андрей) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения31.08.1880
Дата смерти23.01.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1894 по 1900
Кременец, Тернопільська область
Место жительства
С 1900 по 1912
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1912 по 1913
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1925
г. Ашхабад, Туркмения
Место жительства
С 1925 по 1927
г. Туркменбашы, Туркмения
Место жительства
С 1928 по 1936
Одесса, Одеська область
Смерть
23.01.1938
Кылтово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми