Грисюк Анатолий (Андрей) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грисюк Анатолий (Андрей) Григорьевич

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Место рождения

Ковель, Волинська область

Дата рождения

31.08.1880

Дата смерти

23.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковель, Волинська область
Место жительства
С 1894 по 1900
Кременец, Тернопільська область
Место жительства
С 1900 по 1912
Киев, Киевский уезд
Место жительства
С 1912 по 1913
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1925
г. Ашхабад, Туркмения
Место жительства
С 1925 по 1927
г. Туркменбашы, Туркмения
Место жительства
С 1928 по 1936
Одесса, Одеська область
Смерть
23.01.1938
Кылтово, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
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