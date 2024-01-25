Шестакова (Голубцова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.09.1974
Сын: Шестаков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Шестаков Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Охотина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Шестаков Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно