Шестакова (Голубцова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Голубцова) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1974

Сын: Шестаков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Охотина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Шестаков Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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