Зайцева (Станченкова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Станченкова) Ольга Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1903

Дата смерти

12.12.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1903

Отец: Станченков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович

Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.12.1981
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Атеросклеротический коронарокардиосклероз
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