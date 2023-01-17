Зайцева (Станченкова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1903
Дата смерти12.12.1981
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1903
Отец: Станченков Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Александр Иванович
Лукоянов, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
12.12.1981
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Атеросклеротический коронарокардиосклероз