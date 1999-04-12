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Винокуров Никита Сергеевич
Винокуров Никита Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1999
Пол
Мужской
Отец
Винокуров Сергей Владимирович
1973 г.р.
Мать
Винокурова (Иванина) Ольга Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1999
Отец:
Винокуров Сергей Владимирович
Мать:
Винокурова Ольга Владимировна
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