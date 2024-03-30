Мещерякова (Рогачёва) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1924
Сын: Мещеряков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.10.1936
Дочь: Зародова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1940
Дочь: Ткачёва Александра Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотная Нина Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Василий Иванович
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно
Ранее — Кагановичский район
Похороны
Неизвестно