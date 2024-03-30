Мещерякова (Рогачёва) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМещерякова (Рогачёва) Мария Алексеевна

Мещерякова (Рогачёва) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1924

Сын: Мещеряков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
02.10.1936

Дочь: Зародова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
07.01.1940

Дочь: Ткачёва Александра Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотная Нина Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Василий Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Мещеряков Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Похороны
Неизвестно
Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close