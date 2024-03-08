Михеева (Деева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1959
Дата смерти2023
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михеев Иван Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2023