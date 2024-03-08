Михеева (Деева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Деева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1959

Дата смерти

2023

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1959

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михеев Иван Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2023
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