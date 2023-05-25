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Федосья Иванова

Место рождения

Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

13.01.1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобяково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.10.1818 ст.

Муж: Василий Васильев

Рождение ребёнка
1822

Сын: Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Васильев

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Васильев

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
13.01.1861

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