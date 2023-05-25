Федосья Иванова
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти13.01.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1818 ст.
Муж: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федор Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Васильев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Васильев
Смерть
13.01.1861