Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич
Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.1911
Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич
Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
1956