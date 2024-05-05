Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярцева (Соколова) Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Соколов Никита Иванович

Мать: (Соколова) Евлампия Андреева

Рождение ребёнка
1899

Сын: Ярцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич

Мартьяново, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ярцев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ярцев Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.1911

Сын: Ярцев Борис Михайлович

Отец ребёнка: Ярцев Михаил Сергеевич

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
1956

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