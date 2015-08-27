Сафиева Виктория Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиева Виктория Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2015

Отец: не указан

Мать: Сафиева Розалина Данисовна

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