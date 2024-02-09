Шапошников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1938

Дата смерти

10.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапошникова Нина Иванова

Рождение ребёнка
27.12.1963

Дочь: Семенова (Шапошникова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Шапошникова Нина Иванова

Смерть
10.03.1978

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