Шапошников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1938
Дата смерти10.03.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шапошникова Нина Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1963
Дочь: Семенова (Шапошникова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Шапошникова Нина Иванова
Смерть
10.03.1978