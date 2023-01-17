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Барышев Иван Евдокимов

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Место рождения

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд

Дата рождения

22.02.1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1787

Отец: Барышев Евдоким Семенов

Мать: Мавра Дмитриева

Липня, Федоровская волость, Корчевской уезд
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Евдокия (1) Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева

Рождение ребёнка
16.02.1827

Дочь: Евдокия (2) Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.05.1829

Дочь: Гликерья Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Барышев Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Барышев Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева

Коровино, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Ермолаева

Смерть
Неизвестно
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