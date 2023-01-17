Барышев Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения22.02.1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1787
Отец: Барышев Евдоким Семенов
Мать: Мавра Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Евдокия (1) Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
16.02.1827
Дочь: Евдокия (2) Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
07.05.1829
Дочь: Гликерья Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Татьяна Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Ермолаева
Смерть
Неизвестно