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Юрьев Ферапонт Иванович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Юрьев Иван Иванович

Мать: Юрьева Настасья Ларионовна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Юрьев Лука Ферапонтович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Юрьев Емельян Ферапонтович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Юрьев Сидор Ферапонтович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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