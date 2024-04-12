Юрьев Ферапонт Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Юрьев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Юрьев Емельян Ферапонтович
Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Юрьева Анна Фроловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1834