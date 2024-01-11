Сидикбеков Анвар Сагадбекович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидикбеков Сагадбек
Мать: Сидикбекова Кумри
Рождение ребёнка
12.08.1965
Сын: Сидикбеков Алексей Анварович
Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Влера Татьяна Анваровна
Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидикбеков Владимир Анварович
Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамраева Наталья Анваровна
Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидикбеков Анатолий Анварович
Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна
Смерть
Неизвестно