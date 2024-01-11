Сидикбеков Анвар Сагадбекович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидикбеков Анвар Сагадбекович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидикбеков Сагадбек

Мать: Сидикбекова Кумри

Рождение ребёнка
12.08.1965

Сын: Сидикбеков Алексей Анварович

Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Влера Татьяна Анваровна

Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидикбеков Владимир Анварович

Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамраева Наталья Анваровна

Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидикбеков Анатолий Анварович

Мать ребёнка: Сидикбекова Марфа Владимировна

Смерть
Неизвестно
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