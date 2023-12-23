Колосков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Колосков Василий Иванович

Мать ребёнка: Колоскова Наталья Ивановна

Филимоново, Дмитровский район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Колоскова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Колоскова Наталья Ивановна

Филимоново, Дмитровский район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колоскова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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