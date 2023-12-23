Колосков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Колосков Василий Иванович
Мать ребёнка: Колоскова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Колоскова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Колоскова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно