Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1910
Дата смерти18.04.1975
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасевич Глеб Семенович
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
18.04.1975
Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти - сердце