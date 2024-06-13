Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасевич (Шахнина) Рахиль Израилевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1910

Дата смерти

18.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910

Отец: Шахнин Израиль

Мать: Шахнина (Печатникова) Хая (Иохе) Мордуховна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасевич Глеб Семенович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасевич Глеб Семенович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
18.04.1975
Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Причина смерти - сердце

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