Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиДо 1767
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Нестор
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Иван
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Около 1722
Сын: Родион
Отец ребёнка: Константин
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Фёдор
Отец ребёнка: Константин
д. Никифорово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин
Смерть
До 1767