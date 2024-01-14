Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

До 1767

Пол

Женский

Отец

До 1681 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Около 1716 г.р.
Около 1722 г.р.
Около 1728 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Нестор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Иван

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Родион

Отец ребёнка: Константин

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Фёдор

Отец ребёнка: Константин

д. Никифорово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин

Смерть
До 1767
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