Федосова (Курлаева) Арина
Место рожденияОренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Дата рождения11.04.1901
Дата смерти03.05.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1901
Отец: Курлаев Алексей
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
07.05.1924
Рождение ребёнка
13.05.1929
Рождение ребёнка
1932
Смерть
03.05.1938
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно