Матвеева (Родионова) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1930
Дата смерти02.04.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930
Отец: Родионов Василий
Мать: Родионова Пелагея
Рождение ребёнка
04.05.1954
Сын: Матвеев Александр
Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович
пос.Чуваши ,Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович
Смерть
02.04.2008
Пгт. Туим, респ.Хакасия, Россия