Матвеева (Родионова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Родионова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1930

Дата смерти

02.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1930

Отец: Родионов Василий

Мать: Родионова Пелагея

Рождение ребёнка
04.05.1954

Сын: Матвеев Александр

Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович

пос.Чуваши ,Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Иван Никитович

Смерть
02.04.2008
Пгт. Туим, респ.Хакасия, Россия
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