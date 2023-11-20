Ронжин Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1972
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1972
Отец: Ронжин Борис
Мать: Жеребухина Галина
Рождение ребёнка
22.03.1994
Дочь: Крохалёва Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Паташева Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
16.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паташева Людмила Михайловна