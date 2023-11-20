Ронжин Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжин Алексей Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1972

Отец: Ронжин Борис

Мать: Жеребухина Галина

Рождение ребёнка
22.03.1994

Дочь: Крохалёва Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Паташева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паташева Людмила Михайловна

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