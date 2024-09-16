Шубин Гаврила Петрович
Место рожденияБелоруссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Петр Евстигнеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шубина) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шубина) Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна
Рождение ребёнка
15.04.1861
Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна
Смерть
Неизвестно