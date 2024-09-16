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Шубин Гаврила Петрович

Место рождения

Белоруссия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Петр Евстигнеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шубин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шубина) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шубина) Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Шубин Федор Гаврилович

Мать ребёнка: Шубина (Мондоне) Татьяна Агаповна

Смерть
Неизвестно

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