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Шапаксова Соломония Васильевна

Место рождения

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1873

Муж: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1874

Сын: Шапаксов Ермолай Степанович

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.11.1876

Сын: Шапаксов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.02.1879

Сын: Шапаксов Семен Степанович

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Кижабкина Наталья Степановна

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1890

Сын: Шапаксов Василий Степанович

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1894

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович

Радовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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