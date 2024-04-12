Шапаксова Соломония Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1873
Рождение ребёнка
24.07.1874
Сын: Шапаксов Ермолай Степанович
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1876
Сын: Шапаксов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
01.02.1879
Сын: Шапаксов Семен Степанович
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Кижабкина Наталья Степановна
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
29.12.1890
Сын: Шапаксов Василий Степанович
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Рождение ребёнка
25.01.1894
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Шапаксов Степан Максимович
Смерть
Неизвестно