Валова .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1715
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно