Валова . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1715

Сын: Валов Никита Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1721

Сын: Валов Фадей Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Валов Семён Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Валов Иван Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Валов Сидор Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Валов Михей Степанович

Отец ребёнка: Валов Степан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Степан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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