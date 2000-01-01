Инна (Мондонен) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнна (Мондонен) Екатерина

Инна (Мондонен) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

13.07.1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1724 и 1776

Сын: Инна Иван Саломонович

Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович

Рождение ребёнка
Между 1725 и 1781

Сын: Инна Адам Саломонович

Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович

Рождение ребёнка
18.04.1764

Сын: Инна Петр Саломонович

Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович

Смерть
13.07.1791
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