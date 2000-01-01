Инна (Мондонен) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смерти13.07.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1724 и 1776
Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович
Рождение ребёнка
Между 1725 и 1781
Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович
Рождение ребёнка
18.04.1764
Отец ребёнка: Инна Саломон Абрамович
Смерть
13.07.1791