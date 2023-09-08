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Бакланова (Мамаева) Нина Павловна
Бакланова (Мамаева) Нина Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Женский
Отец
Мамаев Павел Васильевич
1915 г.р.
Мать
Мамаева Надежда
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Мамаев Павел Васильевич
Мать:
Мамаева Надежда
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