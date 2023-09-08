Бакланова (Мамаева) Нина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакланова (Мамаева) Нина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Мамаев Павел Васильевич

Мать: Мамаева Надежда

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