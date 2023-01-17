Ячменев Валерий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1957
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новосёлова Ольга Геннадьевна
Шаля, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно