Ячменев Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ячменев Валерий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1957

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новосёлова Ольга Геннадьевна

Шаля, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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