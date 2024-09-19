Данилин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965

Отец: Данилин Владимир Степанович

Мать: Данилина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилина Марина Александровна

Мать ребёнка: Данилина (Боева) Светлана Вячеславовна

Рождение ребёнка
12.05.1991

Сын: Данилин Роман Александрович

Мать ребёнка: Данилина (Боева) Светлана Вячеславовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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