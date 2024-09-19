Данилин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1965
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилина Марина Александровна
Мать ребёнка: Данилина (Боева) Светлана Вячеславовна
Рождение ребёнка
12.05.1991
Сын: Данилин Роман Александрович
Мать ребёнка: Данилина (Боева) Светлана Вячеславовна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область