Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пашко (Левченко) Иулиания Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Левченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Левченко Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Левченко Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Левченко Никифор Иванович
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Левченко Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Левченко Анна Ивановна
Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович
Смерть
Неизвестно