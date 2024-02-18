Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Тарасенкова) Февронья Иосифовна

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пашко (Левченко) Иулиания Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Иван Самуилович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Левченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Левченко Даниил Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Левченко Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Левченко Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Левченко Никифор Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Левченко Ефрем Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Левченко Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Левченко Филипп Иванович

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Левченко Анна Ивановна

Отец ребёнка: Левченко Иван Самуилович

Харьковцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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