Иван Иванов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Иван Федоров (Ич)
Мать: Акилина Федосеева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Военная служба
1815
Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Алексей Иванов (Ич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно