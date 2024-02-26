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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Иван Федоров (Ич)

Мать: Акилина Федосеева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Военная служба
1815
Воинское звание: рекрут
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Алексей Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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