Михайлов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Иван Александрович

Михайлов Иван Александрович

Место рождения

Селивановская

Дата рождения

1890

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Михайлов Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Расторопова (Михайлова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна

Устье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1937

Мы используем куки для улучшения работы сайта.