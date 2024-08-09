Михайлов Иван Александрович
Место рожденияСеливановская
Дата рождения1890
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Михайлов Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Расторопова (Михайлова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Михайлова (Выгузова) Анна Николаевна
Устье, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1937