Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

1815 г.р.
1818 г.р.
1822 г.р.

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Апросинья (Евфросинья)

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)

Рождение ребёнка
1818

Сын: Александр

Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)

Смерть
1825

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