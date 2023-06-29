Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1825
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Апросинья (Евфросинья)
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)
Рождение ребёнка
1818
Сын: Александр
Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Апросинья (Евфросинья)
Смерть
1825