Карташова Гликерия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова Гликерия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карташов Осип Филипович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Дарья Филиповна

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карташов Филип Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1788 ст.

Сын: Карташов Иван Филипович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -16 лет Согласно РС 1811 - 23 года Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Карташов Степан Филипович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -10 лет Согласно ревизии 1811 - 20 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.

Сын: Карташов Егор Филипович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -7 лет Согласно РС 1811 года - 18 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
С 1800 по 1802 ст.

Сын: Карташов Иван Филипович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно ИВ 1802 года -3 года Согласно РС 1811 года -9 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430 Согласно РС1834 года -31 год
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Карташов Иулиан Федорович

Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Согласно исповедальной ведомости 1825-22 года Согласно ревизии 1850 года -44 года
Смерть
Неизвестно

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