Карташова Гликерия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Дарья Филиповна
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Согласно ИВ 1802 года -16 лет Согласно РС 1811 - 23 года Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Карташов Степан Филипович
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Согласно ИВ 1802 года -10 лет Согласно ревизии 1811 - 20 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
Около 1793 ст.
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Согласно ИВ 1802 года -7 лет Согласно РС 1811 года - 18 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430
Рождение ребёнка
С 1800 по 1802 ст.
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Согласно ИВ 1802 года -3 года Согласно РС 1811 года -9 лет Семья №4 РС-1811-Ф51-О8-Д34-С430 Согласно РС1834 года -31 год
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Сын: Карташов Иулиан Федорович
Отец ребёнка: Карташов Филип Алексеевич
Согласно исповедальной ведомости 1825-22 года Согласно ревизии 1850 года -44 года
Смерть
Неизвестно