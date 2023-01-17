Касторский Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касторский Сергей Васильевич

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Место рождения

Сигонтино, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.10.1898

Дата смерти

26.06.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Сигонтино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1898
Сигонтино, Галичский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1941 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1946 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
26.06.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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