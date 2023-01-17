Касторский Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1898
Дата смерти26.06.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1898
Место жительства
С 1941 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1946 по 1962
Смерть
26.06.1962