Овсянкина Федосия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянкина Федосия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Овсянкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянкин Митя Иванович

Отец ребёнка: Овсянкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овсянкина Дуся Ивановна

Отец ребёнка: Овсянкин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянкин Иван

Смерть
Неизвестно
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