Овсянкина Федосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Овсянкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Овсянкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овсянкина Дуся Ивановна
Отец ребёнка: Овсянкин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овсянкин Иван
Смерть
Неизвестно