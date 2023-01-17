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Калужинов Андрей Григорьевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Калужинов Григорий Алексеевич

Мать: Калужинова Варвара Петровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.

Дочь: Калужинова Фекла

Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.

Сын: Калужинов Василий

Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.

Дочь: Калужинова Александра

Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.

Сын: Калужинов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Агафья Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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