Калужинов Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
16.08.1874 ст.
Дочь: Калужинова Фекла
Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
09.04.1877 ст.
Сын: Калужинов Василий
Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
20.04.1878 ст.
Дочь: Калужинова Александра
Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.09.1879 ст.
Сын: Калужинов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Калужинова Агафья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно