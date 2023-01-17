Зубов Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Пётр Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.06.1819

Дата смерти

08.07.1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1835 по 1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
08.07.1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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