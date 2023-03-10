Прикащиков (Солодовников) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прикащиков (Солодовников) Мария Васильевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Солодовников Василий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прикащиков Аким

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прикащиков Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прикащиков Аким

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно

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