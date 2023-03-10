Прикащиков (Солодовников) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Солодовников Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прикащиков Аким
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прикащиков Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прикащиков Аким
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно