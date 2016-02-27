Ильина (Чильдинова) Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1926
Дата смерти27.02.2016
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1926
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.02.2016