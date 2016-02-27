Ильина (Чильдинова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Чильдинова) Анна Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1926

Дата смерти

27.02.2016

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1926

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.02.2016
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