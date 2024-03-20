Von Kruz (Varlant Варлант) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Kruz (Varlant Варлант) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1758

Сын: Van Kruse Johann Jürgen

Отец ребёнка: Круз Александр Иванович

Reval
Рождение ребёнка
02.11.1765

Дочь: Elphinstone Katharina Henriette

Отец ребёнка: Круз Александр Иванович

Reval
Рождение ребёнка
24.08.1779

Дочь: Обернибесова Мария Александровна

Отец ребёнка: Круз Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Van Kruse Alexander Aleksandrovich

Отец ребёнка: Круз Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Круз Александр Иванович

Смерть
1804
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