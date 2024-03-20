Von Kruz (Varlant Варлант) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1758
Отец ребёнка: Круз Александр Иванович
Reval
Рождение ребёнка
02.11.1765
Дочь: Elphinstone Katharina Henriette
Отец ребёнка: Круз Александр Иванович
Reval
Рождение ребёнка
24.08.1779
Дочь: Обернибесова Мария Александровна
Отец ребёнка: Круз Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Van Kruse Alexander Aleksandrovich
Отец ребёнка: Круз Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1804