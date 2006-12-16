Парфенов Никита Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенов Никита Сергеевич

Парфенов Никита Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.06

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

78 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.06

Отец: не указан

Мать: Парфенов Василина Петровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close