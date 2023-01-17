Наталья Феофилактовна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Феофилакт Трофимович
Мать: Анастасия Трофимовна
Бракосочетание
06.08.1744
Муж: скрыто настройками приватности
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно