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Наталья Феофилактовна

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Место рождения

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1693 г.р.

Мать

1698 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Феофилакт Трофимович

Мать: Анастасия Трофимовна

Заболотье Большое, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
06.08.1744

Муж: скрыто настройками приватности

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Гусарево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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