Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смерти31.01.1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Ульяна Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дементий Петрович
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрона Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Ерофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Ерофеевич
Место жительства
Неизвестно
Похороны
31.01.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
31.01.1743