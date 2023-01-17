Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

31.01.1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Дементий Петрович

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрона Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Ерофеевич

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Ерофеевич

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
31.01.1743
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
31.01.1743
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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