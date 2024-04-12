Жиганов Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти07.07.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Жиганова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Жиганова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Жиганов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
1967
Сын: Жиганов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.1979