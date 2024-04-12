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Жиганов Михаил Федорович

Место рождения

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

07.07.1979

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Жиганов Федор Иванович

Мать: Жиганова Анастасия Данииловна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Жиганов Павел Михайлович

Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Жиганова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Жиганова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Жиганов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1967

Сын: Жиганов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Жиганова Клавдия Федоровна

Верховино, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиганова Клавдия Федоровна

Смерть
07.07.1979
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