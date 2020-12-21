Пархоменко София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко София Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1997 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.2020

Отец: не указан

Мать: Пархоменко Екатерина Викторовна

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