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Бородин Алексей Васильевич

Место рождения

Змазнево

Дата рождения

13.12.1940

Дата смерти

27.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940

Отец: Бородин Василий Анисимович

Мать: Бородина Анна Еремеевна

Змазнево
Рождение ребёнка
24.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

село Старо-Драченино
Рождение ребёнка
09.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Заринск
Смерть
27.04.1987
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