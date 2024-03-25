Бородин Алексей Васильевич
Место рожденияЗмазнево
Дата рождения13.12.1940
Дата смерти27.04.1987
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1940
Змазнево
Рождение ребёнка
24.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
село Старо-Драченино
Рождение ребёнка
09.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Заринск
Смерть
27.04.1987