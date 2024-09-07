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Пешков Захар Тихонович

Место рождения

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Пешков Тихон Филимонович

Мать: Пешкова Прасковья Прокофьевна

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7
Смерть
1836
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 145 поз. 7

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