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Михаил
Михаил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
Лидия
Дети
Александр
Федор
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена:
Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Федор
Мать ребёнка:
Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Мать ребёнка:
Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Лидия
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