Бородавкина (Ломакина) Елена Клеменьтьевна
Место рожденияг.Красный Холм
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Ломакин Клемент Никифорович
Мать: не указана
г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бородавкин Матвей Матвеевич
Отец ребёнка: Бородавкин Матвей
г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бородавкин Матвей
Смерть
Неизвестно