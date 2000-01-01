Бородавкина (Ломакина) Елена Клеменьтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородавкина (Ломакина) Елена Клеменьтьевна

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Место рождения

г.Красный Холм

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Ломакин Клемент Никифорович

Мать: не указана

г.Красный Холм
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бородавкин Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Бородавкин Матвей

г.Красный Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бородавкин Матвей

Смерть
Неизвестно
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